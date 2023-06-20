В 2023 году в Казахстане ожидают до 1,4 млн туристов

Именно столько гостей из-за рубежа ожидают в министерстве культуры и спорта республики. В ведомстве отметили, что это свидетельствуют о растущем интересе к нашей стране. Кстати, в Казахстан уже наблюдается наплыв туристов из Индии и Германии. Гости из-за рубежа предпочитают посещать курорты Акмолинского, Алматинского, Мангистауского, Туркестанского регионов и области Абай. К слову, в стране внедрена мировая практика возврата налогов иностранным туристам Tax free. Расширен список государств, жители которых могут посещать нашу страну без визы.

Асхат Оралов, министр культуры и спорта РК:

- Да идет резкий рост туристов. Но сразу скажу, идет рост туристов из Ирана. Сейчас же Вы видели, сейчас безвизоый режим как раз по итогам визита главы государства в Иран был подписан и и я вам скажу, это большая новость, что в марте этого года в преверии Наурыза 300 туристов из Ирана посетили Мангистаускую область, в частности, город Актау. Кстати, по Китаю тоже хотел сказать, что количество туристов увеличилось. Про России, Иран, ЦА страны очень увеличилось. Поток туристов из Турции резко увеличилось. 20,10,45

Что касается внутренних путешественников, то их количество достигло 8,6 млн человек, что почти на 2 млн выше допандемийного уровня.

Асхат Оралов, министр культуры и спорта РК:

- Наша задача – согласно Концепции МКС по развитию сферы туризма на 7 лет до 2029 года довести количество внутренних туристов до 11 млн человек. По сравнению с допандеймийным периодом составляла чуть больше 6 млн человек. Фактически в два раза увеличить внутренних туристов. Но сделать его доступным и качественным.

Отметим, перед страной стоит задача - к 2029 году занять место не ниже 50-го в рейтинге глобального Индекса развития путешествий и туризма.