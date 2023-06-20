В Казахстане запущено свыше 360 инвестпроектов в сфере туризма 

По данным Минкультуры и спорта, в среднем турист, приезжающий на такие объекты, тратит в 5 раз больше средств, чем выбирающий пляжный отдых. В целом, количество любителей покататься на горных трассах страны ежегодно растет более чем на 30 %. В числе наиболее популярных – курорты Алматинской области. Их средняя пропускная способность составляет 10 тысяч лыжников в день. По информации ведомства, в этом направлении туризма ожидается разработка и упаковка новых инвестпредложений. За последние 4 года в стране по всем направлениям отрасли было запущено 360 инвестпроектов на сумму свыше 420 миллиардов тенге. В этом году также запланирована реализация 115 проектов. Их общая стоимость - 288 миллиардов тенге. Вместе с тем, о растущем интересе к туробъектам Казахстана говорят поступления в казну. По итогам прошлого года, добавили в министерстве, налоговые выплаты от сферы достигли 390 миллиардов тенге. Рост в сравнении с 2021 годом составил 1,5 раза.