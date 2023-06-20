Новые производства заработают в Казахстане

Их планируют ввести в эксплуатацию до конца 2030 года. Самый крупный – индустриальный технопарк «Казахстанско-китайский международный промышленный город». Его строительство планируется начать уже в этом году. Также на территории экономической зоны в ближайшее время появится производство ирригационного оборудования. Отметим, оба объекта будут реализованы с участием компаний из Поднебесной. Еще один крупный проект этого СЭЗа – возведение многофункциональных грузоперевалочных терминалов, мощностью 11 млн тонн. Новые производства появятся и в Шымкенте. Там сейчас создается индустриальная зона «Жұлдыз». В частности, запланирован ввод 50-ти проектов. Это предприятия в сфере машиностроения, фармацевтики, металлургии, мебельной и строительной отраслей. А вот в агро-индустриальной зоне «Бозарык» откроются производства исключительно глубокой переработки сельхозпродукции. Уже на первом этапе их будет свыше 20-ти.