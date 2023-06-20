В Конституционный суд РК за пять месяцев поступило свыше 3000 обращений
Об этом на совместном заседании палат парламента сообщила председатель правового института Эльвира Азимова. По ее словам, почти половина обращений граждан касаются несогласия с решениями суда. Другая же часть обращений - затрагивает вопросы жилищно-трудовых отношений, соцзащиты, исполнения наказаний, доступа к информации и банкротсва физлиц. Также, по словам Эльвиры Азимовой, четверть обращений казахстанцев связана с просьбой проверить конституционность законов и других правовых актов. Глава Конституционного суда отметила, что в пяти из 18 принятых постановлений нормы признаны неконституционными. В связи с этим она рекомендовала Правительству и заинтересованным органам принять необходимые меры.
Эльвира Азимова, председатель конституционного суда РК:
- Современные вызовы и правоприменительная практика демонстрируют необходимость более глубокого критического подхода к мониторингу законодательства на предмет его актуальности и востребованности. Адекватное правовое реагирование является важным условием обеспечения законности. Рекомендации в данном ключе даны в ряде нормативных постановлений Конституционного суда. К примеру, по итогам рассмотрения Социального кодекса и закона по вопросам административной реформы правительство должно представить в парламент проекты законов с учетом обозначенных выводов.