В Казахстане создана единая база данных по земле и недвижимости

Его разработкой занимались министерства цифрового развития, сельского хозяйства и юстиции. Благодаря новой информационной системе будет реализован проект предоставления земельного участка посредством онлайн торгов. Сам процесс построен посредством интеграции портала Электронного правительства, Единого государственного кадастра недвижимости, Региональной геоинформационной системы и Электронной торговой площадки министерства финансов. К слову, второй этап переноса данных уже идет. С внедрением Единого государственного кадастра недвижимости процедура оформления прав на земельный участок станет прозрачной и полностью автоматизированной. Преимуществом также является исключение лишних документов. Госакт и техпаспорт будут объединены. По данным министерства цифрового развития, в кадастровой карте хранятся порядка 6 млн сведений об идентификационных характеристиках и оформленных земельных участков.

Айнур Юсупова, заместитель председателя комитета государственных услуг:

– Например, если раньше комиссия собиралась один раз в квартал, то сейчас каждое поступившее заявление будет рассматриваться в конкретно установленный срок. Если раньше рассмотрение предоставления земельного участка длилось год, то сейчас это время сократилось до 30 дней. В этом случае, у вас есть возможность следить за ходом своей заявки. В случае отказа вам и если с эти вы не согласны, вы можете направить запрос через приложение Е-Өтініш и получить разъяснение.