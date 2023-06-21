Всемирный банк планирует включить Казахстан в рабочую группу по водным ресурсам

Об этом сообщает министерство экологии и природных ресурсов республики. По данным ведомства, это позволит нашей стране использовать передовой опыт ведущих стран мира в вопросах эффективного и бережного использования воды во всех отраслях экономики. Отметим, Казахстан самое удаленное от мирового океана государство, не имеющее выхода к морю, 2/3 территории республики представляют собой засушливые зоны. Кроме того, наша страна испытывает на себе последствия изменения климата, что приводит к проблеме с водными ресурсами, ведь по многим трансграничным рекам Казахстан находится ниже по течению. Более 40% водных ресурсов поступает к нам из соседних стран. Глобальное потепление может только усилить эти процессы, отмечают в ведомстве. В этой связи активная и системная политика республики в достижении целей Парижского соглашения способствует развитию партнерства между Казахстаном и международным сообществом.