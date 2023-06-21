Касым-Жомарт Токаев принял участие в международном форуме волонтеров

Сегодня Глава государства принял участие в международном форуме. Напомним, мероприятие собрало в Астане более 400-от волонтеров из 34 стран. Еще одним действенным механизмом стимулирования добровольческого движения, отметил Касым-Жомарт Токаев, послужит система учета благотворительной деятельности. Ее также планируется поэтапно ввести в Казахстане. Стимулировать неравнодушных будут и путем предоставления долгосрочных грантов. Ну и конечно, особое внимание уделят международному сотрудничеству – ведь это прекрасная возможность определить дальнейшее направление для развития и обменяться наработанным опытом. К слову, здесь Казахстану есть чем гордится. Причем - на всех уровнях: на государственном, общественном, системном, региональном.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республик Казахстан:

- 2020 год был Годом волонтеров в нашей стране, было проделано немало работы. На сегодняшний день численность волонтерских организаций в стране увеличилась в 3 раза, то есть действует 680 организаций. Количество волонтеров достигло 200 тысяч человек. Во всех регионах страны открыты фронт-офисы, в которых прошли подготовку тысячи волонтеров. Запущена платформа Qazvolunteer.kz. Сегодня любой желающий в стране может стать участником волонтерского движения и внести свой посильный вклад в полезное дело. Действительно, это отличная возможность. Наши волонтеры специально побывали в Иордании, Кении, Таиланде, Турции, где получили полезный в своем деле опыт. Поэтому хотел бы поблагодарить представителей ООН, поддерживающих волонтеров Казахстана.

Президент подчеркнул - быть волонтером – это, прежде всего, быть патриотом своей страны. Это образ жизни тех, кто ставит превыше всего духовные ценности, в чьем сердце всегда живет милосердие. Эти качества в полной мере присущи казахскому народу. Благодаря его отзывчивости и готовности прийти на помощь депортированные в Казахстан, смогли обрести здесь свой второй дом.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республик Казахстан:

- На прошлой неделе в Туркестане состоялось второе заседание Национального курултая, на котором я подчеркнул, что превыше всего должны быть такие ценности, как патриотизм, гуманность, культ знаний, бережливость, трудолюбие, милосердие. Справедливый Казахстан построят только ответственные граждане. Уверен, что всех волонтеров можно назвать ответственными гражданами.

С каждым годом спектр охватываемых волонтерами областей растет. Они – всегда на передовой – готовые бескорыстно помогать и оперативно работать при любых чрезвычайных ситуациях –пожарах, землетрясениях, наводнениях, в поиске людей, обучении и поддержке нуждающихся, защите животных, охране природы. И как признаются сами добровольцы, их миссия - вдохновлять и менять настоящее и будущее.