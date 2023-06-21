Понятие «общественные пастбища» появится в Казахстане

Мажилис одобрил в первом чтении поправки по вопросам использования пастбищ. В частности, документом вводится новое понятие - «общественное пастбище». Также планируется установить запрет на перевод таких угодий в другие виды сельхозземель. Поправками расширяются и полномочия сельских акимов в части обеспечения людей угодиями. Кроме того, законодательные новеллы предусматривают ужесточение критериев по фактам неиспользования пастбищ путем увеличения числа животных, необходимых для выпаса. Как уточнили в Мажилисе, с 20 до 50 % от нормы нагрузки.

Султан Дюсембинов, депутат Сената Парламент РК:

- План использования пастбищ теперь будет составляться на 5 лет. В настоящее время угодья предоставляются в долгосрочное использование на срок до 2 лет и краткосрочное - до 1 года. Также будут введены новые статьи по охране, восстановлению и орошению пастбищ. В действующем законодательстве о земле и пастбищах таких норм нет.