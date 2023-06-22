Детский туристический поезд запустили в Казахстане

Детский туристический поезд отправился в путешествие по Казахстану. Его пассажирами стали 600 мальчишек и девчонок. Это победители творческих конкурсов и дети из многодетных и малообеспеченных семей. Первый состав под названием «Туған елге саяхат» побывает сразу в семи регионах республики. Стартовал он с Астаны и будет следовать по маршруту – Байконур, Туркестан, Алматы, Бурабай. Ребята смогут насладиться красотами и достопримечательностями родной страны.

«Хочу выразить огромную благодарность за такую возможность, а также сказать «спасибо» и родителям! В будущем мы готовы служить на благо нашей страны!», - высказался пассажир туристического поезда.