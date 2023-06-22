Электрический самокат признали транспортным средством в РК

Электрический самокат в Казахстане признали транспортным средством. А значит теперь, чтобы управлять им на дорогах страны, нужно выполнять ряд требований. Прежде всего – быть совершеннолетним, иметь водительское удостоверение любой категории, носить шлем, а в темное время суток – светоотражающий элемент. Поправки в закон по вопросам организации дорожного движения одобрили депутаты Сената в первом чтении.

Парламент передал документ на подпись Главе государства. Согласно законодательным новшествам, максимальная скорость электросамокатов должны быть не выше 25 километров в час. Передвигаться с таким темпом можно по велосипедной дорожке или велосипедной полосе движения. В том случае, если они отсутствуют, водителям самокатов разрешено ездить по правому краю проезжей части дороги. Передвигаться любители самокатов смогут и по тротуарам или же по пешеходным дорожкам, но со скоростью - не более 6 километров в час.

Екатерина Смышляева, Депутат Мажилиса Парламента РК:

- На велосипедных площадках и тротуарах ограничений по возрасту нет. В принципе подростки могут двигаться. В настоящее время мы уже сделали пакет регуляторных норм по мопеду, потому что очень большая проблема, это было в Алматы, в Астане и других небольших городах. Мопеды сегодня очень доступны. Их стоимость до 200 тысяч тенге. Обсуждение мы сейчас открываем, приглашаем всех присоединиться, будем обсуждать с экспертами и урбанистами, с самими мопедистами, мы пакет поправок подготовили.

По словам депутатов, для нарушителей предусмотрены 2 вида штрафов. Оба в размере 5 МРП. Однако взыскивать их будут не сразу, отметили они.

Екатерина Смышляева, Депутат Мажилиса Парламента РК:

- В структуре наказания у МВД есть такое понятие, как «предупреждение». То есть сразу штрафов, чтобы нас смотреть, наверное, в том числе водители самокатов, пользователи кикшеринговых компаний не будет сразу. Потому что первое –это предупреждение. Предупредят, разъяснят, потом нужно будет просто не нарушать.

Парламент принял закон по регулированию оборота сжиженного газа

Также сегодня Парламент поддержал во втором чтении поправки в еще один законопроект. Документ предусматривает регулирование оборота сжиженного газа и ЖКХ. Согласно новшествам, теперь распределение объемов этого топлива будут утверждаться местными исполнительными органами, согласно плану поставок. Выполнять же его обязаны производители и собственники. Приобретать сжиженный нефтяной газ вправе определенные лица. Это владельцы газонакопительных станций и пунктов, групповых и резервуарных установок, автогазовых заправок, а также промышленные потребители.