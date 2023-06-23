23.06.2023, 12:09 76 В августе 2023 года казахстанским онкопациентам будет доступен радиофармацевтический препарат Теги: #радиофармацевтический препарат #онкология читайте также Самые удивительные медицинские операции. История журналиста Азамата Исаева Протонный центр появится в Казахстане Рак молочной железы. Насколько распространен в Казахстане этот вид рака? Инновационный метод исследования рака молочной железы применяют в РК Онкология в Казахстане: проблемы, тенденции, перспективы Рак! Болезнь или приговор?