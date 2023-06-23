Сборник стихов известного венгерского поэта презентовали в Астане

В Астане презентовали сборник стихов известного венгерского поэта Шандора Петёфи. Книга под названием «Любовь и свобода» представлена на казахском языке. Перевод был сделан отечественным поэтом Кадыром Мирза Али и представлен широкой общественности еще в 2007 году, однако в ограниченном тираже. На этот раз труд выпущен не только большим количеством экземпляров, но и в дополнение - в электронной версии с доступом через QR-код. Презентацию книги посвятили круглой дате. Этот год ознаменован 200-летним юбилеем Шандора Петёфи.

Отто Иван Рона, Посол Венгрии в Казахстане:

- Он родился в одном городе, который с географической точки зрения очень похож на степи Казахстана. Невероятной любовью его к свободе, независимости действительно сделал его поэтом Венгерской революции. Это свободолюбие, конечно, очень схоже между венгерским народом и казахским народом. Его очень многие читают, он очень популярен в Венгрии и ныне по сей день самый популярный поэт венгерской литературы.

Шаин Мустафаев, президент Международной Тюркской Академии:

- Венгрия является дружеской и братской страной для нас, для тюркского мира, у нас очень много проектов, совместных проектов с нашими коллегами с Венгрией. И вы знаете, Венгрия для нас имеет особое значение, потому что именно в этой стране произошло становление тюркологии, как современной науки, как социальной науки. Поэтому публикация, новая публикация произведений Шандора Петёфи на казахском языке очень важно и для Казахстана, и для всего тюркского мира, и для укрепления дружбы и братства между Венгрией и тюркским миром.