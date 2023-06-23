Казахстан занял 66 место в рейтинге мирового прогресса

Казахстан в рейтинге мирового прогресса занял 66 место. К слову, за последние три года стране удалось улучшить показатель сразу на 12 строчек. Об этом стало известно в ходе заседания Парламентской комиссии по мониторингу реализации целей устойчивого развития. По словам Председателя Сената Маулена Ашимбаева, в этом направлении, в нашей стране отмечается определённый прогресс, однако имеются и вопросы, требующие особого внимания.

Маулен Ашимбаев, Председатель Сената Парламента РК:

- Это лучше, чем до пандемии, но мы должны отметить, что в последующие годы наблюдается снижение. Существуют серьезные проблемы, связанные с сокращением водных ресурсов и социальным неравенством. Есть проблемы, которые не решены и в других областях. Нам нужен новый импульс для достижения намеченных целей устойчивого развития. Благо, их реализации должен увидеть народ Казахстана.

Алибек Куантыров, Министр национальной экономики РК:

- Более 60% актуальных показателей ЦУР заложены в проекты и концепции, а также планы развития. Принципы устойчивости и инклюзивности составляют основу Национального плана развития Республики Казахстан до 2025 года. Локализация стратегических целей реализуется через национальные проекты, которые объединяют триединство экономического, социального и экологического благополучия страны.

Отметим, ООН утвердила цели устойчивого развития в 2015 году. Исполнение документа взяли на себя почти 200 стран. 17 целей ЦУР напрямую связаны друг с другом. Они предназначены для решения актуальных проблем отдельных стран и мира. В числе главных повесток – реализация ЗОЖ и благополучие населения, решение глобальных и экологических проблем.