Касым-Жомарт Токаев принял Министра просвещения

С 1 сентября заработная плата педагогов детских садов в Казахстане повысится на 30%. А в дошкольных учреждениях до конца года появятся свыше 80 тысячи новых мест. Об этом Касым-Жомарту Токаеву доложил министр просвещения республики.

Изменения с начала учебного года будут ждать и учеников 1-4 классов. По словам Гани Бейсембаева, они будут полностью обеспечены бесплатным питанием. Все школы же оснастят тревожными кнопками, лицензированной охраной, системами видеонаблюдения с подключением к центрам оперативного управления.

Что касается студентов технического и профессионального образования – им с 1 сентября наполовину повысят стипендии. А уже со следующего они будут получать на 100 процентов больше. Как подчернул глава ведомства, еще одно хорошее нововведение для студентов вузов – в этом году участие в подготовке кадров впервые принимают сами предприятия. С условием - обязательного трудоустройства выпускников колледжей.