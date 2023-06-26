Казахстанским ремесленникам помогут выйти на международные рынки с помощью E-COMMERCE

Сделанные по старинным технологиям номадов, отражающие богатые традиции нашего народа. Яркие и самобытные изделия казахстанских ремесленников выходят на мировые рынки. Теперь товары нand-made отечественных мастеров будут продавать на торговой площадке e-commerce. Купить их заказчики со всего мира смогут через специально созданный интернет-магазин. Новая инициатива осуществляется в рамках проекта «Ready4Trade». Финансирует ее Европейский Союз.

Кестутис Янкаускас, Посол европейского союза в Казахстане:

- Центральная Азия славится своими традициями, уникальной и самобытной культурой, древними ремеслами, но не во всем мире знают об этом. Есть мастера, которые до сих пор занимаются традиционным прикладным искусством, будь - то ювелирное дело, гончарное дело и многое другое. Мы связались с крупнейшим маркетплейсом в мире, который работает на нескольких континентах, но еще не представлен в Центральной Азии, и предложили поработать с ремесленниками региона. Руководство охотно согласилось.

Реализовать свои работы на площадке смогут ремесленники из других стран Центральной Азии. Благодаря проекту, отмечает дипломат, предприятия региона станут сильнее, устойчивее и заметнее на международном уровне. На начальном этапе намерены отобрать 40 ремесленников. Им помогут с регистрацией, а также демонстрацией, продажей, упаковкой и экспресс-доставками их изделий. Также центральноазиатские мастера получат доступ и к другим платформам. Их сувениры представят в ЮНИСЕФ, на Смитсоновском фестивале народного творчества, Всемирном базаре Road Scholar и других популярных международных маркетплейсах.

Кестутис Янкаускас, Посол европейского союза в Казахстане:

– Проект направлен, в первую очередь, на снятие торговых барьеров внутри региона и стимулирует торговлю. Государства Центральной Азии представляют собой огромный рынок с населением более чем 75 миллионов человек. Также проект открывает для малого бизнеса Центральной Азии рынок Евросоюза, а также другие мировые рынки. Эта программа, в первую очередь, дает возможность ремесленникам использовать современный инструмент электронной коммерции. Считаем, что ремесленники должны быть основой экономики Центральной Азии, каковыми они являются в Европейском Союзе. Крупные предприятия не нуждаются в большой помощи. Электронная коммерция и продажа на цифровых платформах - это будущее международной торговли. Мы призываем и других принять участие в проекте.

Автор: Толкын Нуриаменова