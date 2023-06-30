Казахстан поднялся в рейтинге ФИФА

Сборная Казахстана по футболу поднялась в обновлённом рейтинге ФИФА. Как сообщает сайт спорт кз, национальная команда сейчас занимает 104 место. Раньше она находилась на 112 строчке. По словам экспертов, этого удалось добиться благодаря победам над Северной Ирландией и Сан-Марино во время отборочных к Евро-2024. А вот тройка лидеров списка осталась без изменений. На первом месте, по-прежнему, располагается Аргентина, вторую позицию сохранила Франция, третье – за Бразилией.