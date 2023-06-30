Музыкальный вечер прошел в Нацмузее РК

Лучшие произведения легендарного казахского композитора Курмангазы в исполнении юных домбристов прозвучали в стенах Национального музея Казахстана. Здесь 200-летию народного музыканта посвятили специальный музыкальный вечер. Мастерство исполнения кюев продемонстрировали учащиеся столичной школы искусств № 1. В сопровождении своих педагогов юные домбристы сыграли знаменитые «Адай», «Сарыарқа», «Балбырауын» и «Кішкентай». Подготовили в рамках мероприятия также выставку музыкальных инструментов известных в народе кюйши, собранных из фонда Национального музея.

Бибигуль Арыстамбекова, методист отдела Национального музея РК:

- Цель данного мероприятия – это популяризация жизни и творчества Сагырбай Курмангазы, известного как отца кюев. Вы знаете, что кюи стали бесценным наследием казахского народа. Кроме того, что Курмангазы был известным кюистом, он был борцом за свободу, в его музыке слышится призыв к свободе, свободной жизни, защите бедных, поэтому его кюи до сих пор живут.