43 вида деятельности креативной индустрии утвердили в Казахстане. В перечень вошли такие направления, как ювелирное дело, IT и разработка игр, культурное наследие, телевизионные программы, фотография и дизайн, архитектура и мода, музыка, кино и анимация, а также некоторые культурно-досуговые учреждения. Теперь компании сектора смогут получать господдержку. Меры помощи представят на рассмотрение Правительства уже в этом году. Также планируется создание отдельного корпоративного фонда по поддержке креативной индустрии.

Напомним, к 2025 году вклад креативной индустрии в экономику страны планируется увеличить до 5%, а количество субъектов малого и среднего предпринимательства довести до 80 тысяч.