Депутаты Парламента ушли на каникулы

11 международных договоров и межгосударственных соглашений ратифицировали депутаты парламента в ходе первой сессии 8-го созыва. Ее итоги подвели сегодня на совместном заседании двух палат. Их озвучил спикер Мажилиса Ерлан Кошанов. По его словам, в сфере парламентской дипломатии были созданы также группы сотрудничества с парламентами более 100 стран. Всего в течение 100 дней в работе палат находилось 82 законопроекта, 25 из которых приняли, а 13 уже вступили в силу. В числе инициированных депутатами законов - о возврате государству незаконно приобретенных активов, о регулировании оборота сжиженного газа и ЖКХ, а также о ядерной безопасности на бывшем Семипалатинском полигоне.

Ерлан Кошанов, Председатель Мажилиса Парламента РК:

- Мы продолжим работу над законопроектом по вопросам выплат детям из Нацфонда. Это одна из главных инициатив Президента в рамках его масштабных политических реформ. Перед нами стоят новые задачи Главы государства по работе над проектами Налогового, Бюджетного, Водного, Градостроительного кодексов, законопроектами в сфере государственных закупок, научной и научно-технической политики.

В ходе сессии в адрес народных избранников поступило около 7 тысяч писем. Депутаты обеих палат направили в государственные органы страны более трехсот депутатских запросов. По словам парламентариев, которые ушли на каникулы, но продолжат свою работу уже в регионах, главное – затрагивать и всегда поднимать самые актуальные вопросы и проблемы, волнующие казахстанцев.

Даулет Мукаев, Депутат Мажилиса Парламента РК:

- Были дни, когда депутатские запросы мы не успевали озвучить и ставили их в очередь. На заседании в очереди были по 40 запросов. Это говорит о том, что у общества есть много вопросов, обращений. В первые 10 дней я планирую встретиться с жителями столицы и выслушать их проблемы.

Асхат Аймагамбетов, Депутат Мажилиса Парламента РК:

- Сейчас начнутся встречи с избирателями. В первую очередь проведем их. Ожидаются поездки в населенные пункты. Сначала планирую этим заняться, после - уже уделить время семье. Затем нужно готовиться к работе следующей сессии, в портфеле - несколько законодательных проектов.

К слову, восьмой созыв в истории парламента стал самым молодым. Состав нижней палаты впервые пополнился депутатами, избранными по одномандатным округам. Изменения также затронули расширения полномочий партий, прошедших в Мажилис.