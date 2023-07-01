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В Астане выступят военные оркестры восьми стран мира
  • 01.07.2023, 16:00
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В Астане выступят военные оркестры восьми стран мира

С 6 по 8 июля состоится I Международный фестиваль военных оркестров «Астана – мәдениет керуені». Мероприятие пройдет в честь 25-летия столицы Казахстана. Участие в нем примут коллективы вооруженных сил Азербайджана, Индии, Китая, России, Турции, Узбекистана и Японии. Участники фестиваля исполнят маршевые, эстрадные, джазовые и популярные классические произведения. Масштабное мероприятие будет способствовать развитию оркестровой культуры и укреплению дружественных связей.

 

 

 

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