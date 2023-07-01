Астане исполняется 25 лет!

25 лет исполняется главному городу Казахстана - Астане. В рамках празднования в столице запланировано свыше 100 мероприятий. По информации акимата, отмечать четвертьвековой юбилей в главном городе начнут уже с сегодняшнего дня. К этому приурочен гала-концерт конкурса «Аялаған Астана». Далее эстафету подхватят показ «Домбыра дастан», цикл встреч с отечественными поэтами и писателями, творческий вечер от кюйши и жыршы Казахстана, книжный фестиваль, цирковые выступления, мюзиклы, спектакли, театральные постановки, а также музыкально-юмористические и танцевальные шоу-программы. А непосредственно в День города в столице пройдут экофестиваль «Гүл Астана», Республиканский плэнер художников и праздничный концерт под открытым небом «OPEN AIR».