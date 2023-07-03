Турнир Ironman 70.3 завершился в Астане

В столице Казахстана завершилась престижная гонка по триатлону Ironman 70.3 Astana. В турнире, который уже в четвертый раз проходит в столице, приняли участие свыше 1200 спорстменов. Треть участников - представители 60 стран мира. Спортивные состязания прошли в полу- и полном марафонах. Андрей и Петр к триатлонному старту готовились целый год - 12 месяцев напряженных тренировок. Именно так закаляются дух и сила воли, признаются марафонцы.

Андрей Яковлев, участник марафона:

- Я проплыву, Петя будет находиться в лодке, потом, соответственно, будем находиться в коляске. Петя будет в велоколяске, сзади велосипеда прикреплен. Когда я побегу, буду его толкать. Целый год мы готовились, в прошлом году мы сделали половинку, это обязательное условие квалификации. Мы уже плавали вместе, без этой квалификации нас бы сюда вместе не допустили.

Каждая гонка по традиции состояла из трех этапов. Это почти четырех километровый заплыв, заезд на велосипеде протяженностью 180 километров и завершающий этап - марафонский забег на 42 километра. Полумарафон предусматривает преодоление укороченных вдвое дистанций с заплывом в 1,9 километра, велосипедной гонки на 90 километров и забега на 21 километр.

В соревновании наравне с молодыми марафонцами приняли участие и ветераны спорта. Если самому юному участнику всего 18, то самому возрастному - 76. По словам опытных триатлонцев, бег на длинные дистанции требует, безусловно, огромной выносливости и тщательной подготовки. Своим участием они показывают пример любви к здоровому образу жизни для молодежи.

БЛИЦ:

- Главная цель участия в гонках для меня – это борьба с собой, а дойти до финиша - это уже победа. Я хочу своим участием стать примером для молодых. В этом году мне исполнится 60.

- Я с детства веду здоровый образ жизни. Сейчас я пенсионер, и у меня достаточно свободного времени. Стараюсь не пропустить ни одну из гонок. Когда я услышал, что конкурс будет проходить в Казахстане, то сразу решил поучаствовать, заодно и увидеть красоты вашей страны.

Первая тридцатка победителей гонки попробуют свои силы уже на следующих соревнованиях по триатлону VinFast IRONMAN 70.3 в Финляндии. Они пройдут 26-27 августа. Отметим, прошедший турнир в столице привлек тысячи туристов из таких стран, как Индия, Швейцария, Великобритания, Италия, Германия, США и Польша.