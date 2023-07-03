Казахстанец стал лучшим режиссером на Каннском кинофестивале
Лучшим режиссером музыкального клипа на Каннском кинофестивале признали казахстанца Малика Зенгера. Жюри конкурса высоко оценили его работу на песню отечественного исполнителя Галымжана Молданазара «Kogershin» - Голубь. По словам самого режиссера, пятиминутный сюжет несёт глубокий смысл о важности мира и согласия.
Отметим, премьера клипа состоялась еще в 2022 году. Съемки проходили недалеко от Алматы, весь процесс занял 3 дня. В работе приняли участие 100 детей. Несмотря на то, что традиционно клип начинают снимать после того, как будет готова песня, в этот раз всё было наоборот, рассказывает Малик Зенгер.
Малик Зенгер, режиссер:
- Он мне дает песни или я выбираю какой-то трек, который мне понравился. Я сам прихожу и говорю, что хотел бы снять такую-то историю на песню. Он написал этот трек под эту идею, под эту историю, как саундтрек. Вот так у нас получается в этот раз была построена работа. Мы сначала начали исходить от идеи, потом я написал сценарий, потом сделал небольшие зарисовки. Потом я ему показал, и он сказал: «Давай, мне нравится».
Отметим, клип Малика Зенгера становился победителем и обладателем номинаций порядка 37 раз на различных международных фестивалях. А впереди у работы еще несколько конкурсов.