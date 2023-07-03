Казахстан и ФАО будут восстанавливать леса

Восстанавливать леса Казахстану поможет продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций. Об этом сообщает минэкологии и природных ресурсов страны. Как отмечают в ведомстве, совместные проекты ФАО и Казахстана будут способствовать борьбе с последствиями, изменениями климата и восстановлению биоразнообразия. Напомним, свыше 11% территории нашей страны покрыты лесом. Однако они расположены неравномерно из-за сменяющих друг друга природных зон – лесостепей, полупустынь и пустынь.

В целом сегодня наша страна добилась значительного успеха в увеличении площадей лесов. Только за последние 10 лет они увеличились на 8%, составив свыше 13 с половиной млн гектаров.