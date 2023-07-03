Нацбанк Казахстана выпустил монету к 25-летию Астаны

Сегодня стартовали продажи коллекционной монеты к четвертьвековому юбилею столицы Казахстана. «ASTANA. 25 JYL» из серии «Выдающиеся события и люди» выпустил в обращение Национальный банк республики. По данным пресс-службы монетарного регулятора, она изготовлена из мельхиора, ее масса 15 граммов, номинал - 100 тенге и тираж 20 тысяч штук. Приобрести монету можно через интернет-магазин Национального банка страны.

Алмат Басенов, Главный дизайнер Национального Банка Казахстана:

- На этой монете виден коллаж из основных архитектурных зданий Астаны, где на переднем плане как раз Труимфальная арка, которая была возведена в ознаменовании 20-летия независмости. Она занимает центральную часть композиции.