Новые электронные платформы обсудили в Правительстве на заседании комиссии по цифровизации. Так, с начала года в стране запущена Единая государственная информационная система субсидирования. Она обеспечивает бесплатное выделение дотаций для всех фермеров. Экономия составила уже более 1 млрд тенге. А для обеспечения прозрачности был внедрен единый реестр заявок с присвоением очередности, также запущена функция «публичный бюджет» в разрезе областей и субсидий.

Глава кабмина поручил минсельхозу доработать функционал платформы, акиматам регионов – обеспечить своевременное доведение средств на выплаты субсидий, а также совместно с фермерами до конца года провести оцифровку полей.

Еще одна необходимая цифровая площадка начала работу в Казахстане. Это Единая платформа недропользователей. Она призвана упростить и ускорить процесс выдачи лицензий на осуществление разведки или добычи полезных ископаемых посредством автоматизации государственных функций. Через портал потенциальные инвесторы могут получить полную картину о запрашиваемом участке. В планах – оцифровка и загрузка геологических данных и отчетов, а также актуализация ряда других сведений.

Также в Кабмине был рассмотрен вопрос создания Национального банка данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов. Ожидается, что платформа обеспечит сбор и анализ разнообразной экологической информации в режиме реального времени. Ее ввод намечен уже на декабрь.