Назван ТОП-5 самых популярных городов Казахстана среди зарубежных туристов

3,5 миллиона человек предпочли отдых в Казахстане с начала года. Самыми популярными среди путешествующих стали пять городов страны, сообщает Министерство культуры и спорта.

Так, на пятой позиции расположился Актау. За 4 месяца жемчужину Каспия посетили свыше 220 тысяч туристов. Кроме того, к летнему сезону интерес к центру Мангыстауской области со стороны гостей возрос еще на 20%, отмечают в ведомстве.

На четвертом месте оказался Атырау. С января по апрель город посетили порядка 305 тысяч человек. Здесь в визит-центре «Сарайшык» путешественники могут познакомиться с историей Казахского ханства и Золотой Орды.

Третье место в туристском рейтинге досталось Шымкенту. В этом мегаполисе отдыхающие обычно посещают сакральные места либо выбирают оздоровительные туры в санатории.

Вторую строчку в списке заняла столица Казахстана. С начала года здесь побывал почти миллион туристов.

На 200 тысяч больше побывало в Алматы. Именно этот город стал лидером в списке самых привлекательных для туристов. Здесь гостей привлекают природа, климат. Вносят свою лепту и горнолыжные курорты.