В Казахстане стремительно развивается экологический туризм. Этот вид отдыха подразумевает путешествия без ущерба для окружающей среды. По словам экспертов, рост сектора в мире составляет порядка 30% в год. Это один из самых быстро развивающихся секторов мировой экономики. Экотуризм в Казахстане предлагает множество разнообразных маршрутов. В том числе – и в национальных парках. Обустройства особо охраняемых природных территорий в республике происходит в сотрудничестве с программой развития Организации Объединенных Наций. Открытие обновленного маршрута состоялось в Сайрам-Угамском национальном природном парке. Место весьма популярное. Здесь в 2022 году побывало свыше 68 тысяч человек, а уже с начала этого – более 64-ех с половиной тысяч гостей.

Меруерт Сарсембаева, координатор портфеля проектов в области биоразнообразия, ПРООН в Казахстане:

- Это тропа оснащена смотровой площадкой. Информационными аншлагами и стендами, которые рассказывают не только о правилах поведения туриста на маршруте, но и пропитанная легендами, очень интересными, которые притягивают многих туристов из разных стран и, конечно же, наших местных туристов. В пилотные территории входят национальные парки «Кольсай колдери», Катон-Карагайский национальный парк, Сайрам-Угамский. И в прошлые годы для этих парков была разработана стратегия развития экологического туризма. И в продолжении этой работы в дальнейшем была разработана Концепция обустройства турмаршрутов в данных национальных природных парках. И, соответственно, в этом году мы завершили работу по обустройству трех турмаршрутов в этих трех национальных парках.

Отметим, в Казахстане насчитывается 14 национальных парков. По данным Министерства экологии и природных ресурсов, за 2022 год их посетило около 2 млн туристов.