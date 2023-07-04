Академия Astana Opera выпустила первых выпускников

Академия Astana Opera выпустила своих первых 19 солистов. В торжественной обстановке им вручили сертификаты. За два года обучения молодые исполнители не только достигли высокого уровня вокального мастерства, но и получили главные партии в оперных постановках столичного и зарубежных театров. В копилке достижений выпускников - победы на республиканских и международных конкурсах. Одна из них – Гульдана Алдадосова. Девушка - обладательница специальной премии престижного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава.

Гульдана Алдадосова, выпускница Международной академии Astana Opera:

- Мы обучились тут, не уезжая в другие страны. Сейчас мы получили просто большую возможность обучаться здесь у нас в Казахстане. За два года обучения здесь в академии я спела в Опере Чимароза, это «Тайный брак» в партии Лизетты, Россини «Севильский цирюльник» партия Розины, и вот буквально дня три назад прошла у нас премьера тоже Джаоккино Россини опера «Итальянка в Алжире», где я пела партию Эльвиры.

Учащиеся академии Astana Opera за два года прошли уникальную авторскую программу. Вместе с оттачиванием вокала у именитых международных коучей и педагогов они изучали немецкий, итальянский и французский языки, отрабатывали технику речи и культуру поведения на сцене.

Айсулу Тани, исполнительный директор Международной академии Astana Opera:

- За два года нас посетило около 10-11 международных вокалистов с именем. Наши солисты все из Казахстана. Это одна из задач академии продвигать именно оперное вокальное искусство Казахстана. В общем-то ребята очень плодотворно провели два года, было поставлено 5 опер и, конечно же, это победа на разных международных конкурсах.