Ассоциация аграрных академий создана при IOFS

При Исламской Организации по продбезопасности заработала Ассоциация аграрных академий. Ее первыми странами-участницами стали Казахстан и Таджикистан. Об этом стало известно в ходе международного форума агробиотехнологий в Астане. В ходе мероприятия стороны подписали меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает партнерство сторон в области разработки и применения на практике научных методик в сфере сельского хозяйства. В частности, государства-члены созданной Ассциации в рамках соглашения будут обмениваться наиболее эффективными инструментами для развития АПК. В перспективе, к примеру, стороны планируют обменяться опытом и поделиться нюансами разведения таких животных, как казахская белоголовая порода коров, эдильбаевская и гиссарская породы овец.

Ерлан Байдаулет, Генеральный директор исламской организации по продовольственной безопасности:

- Всего лишь 7% земель в Таджикистане составляют не горные местности, а долина. На этой территории специально отведены земли, где таджикские ученые при нашем участии будут разводить казахстанские сорта пшеницы. У нас в организации есть несколько специальных программ. Одно из важных направлений – это развитие зерновой отрасли. Общими усилиями мы намерены развивать это дело.

Тлектес Есполов, Президент Академии сельскохозяйственных наук РК:

- Мы работаем в сфере животноводства и зерноводства. Мы работаем с генетическими ресурсами. Нам необходимо создать в Казахстане генетический банк, где будут храниться все наши разработки, собранные нами за все это время. Это необходимо сохранить и передать будущим поколениям.