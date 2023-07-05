IV малый курултай казахов проходит в Монголии. Инициатором мероприятия сразу в трех городах - Улан-Баторе, Кобде и Баян-Улгие выступил Фонд «Отандастар». В съезде принимают участие казахи, проживающие в разных уголках Монголии. Среди них - руководители культурных центров, общественные деятели, представители интеллигенции и молодежных организаций.

В рамках Курултая пройдут научная конференция, неделя кино и мультфильмов, бизнес-форум, соревнования по национальным играм и праздничные концерты. По данным Фонда, проведение таких мероприятий не только укрепит сотрудничество между двумя странами, но будет способствовать повышению национального самосознания и духовных связей. Отметим, на территории Монголии проживают около 120 тысяч казахов. Они представляют одну из многочисленных этнических групп в стране.