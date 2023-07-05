Свыше 20 вузов РК вошли в рейтинг лучших университетов мира

Свыше 20 казахстанских вузов вошли в ежегодный рейтинг лучших университетов мира. К слову, в 2022 году их было всего 16. Глобальное исследование проводит британская компания Quacquarelli Symonds. Она оценивает высшие учебные заведения по 9 показателям. Это в том числе - академическая репутация, репутация среди работодателей, соотношение преподавательского состава к числу студентов, индекс цитируемости, уровень трудоустройства выпускников.

Отметим, в выборке приняли участие почти 3 тысячи вузов. Из них только порядка полутора тысяч университетов из 104 стран вошли в рейтинг лучших.