Этнографическая экспозиция «Символы Великой степи» прошла в Словакии

С обычаями и традициями, а также культурой Казахстана смогли познакомиться жители Словакии. В городе Шаморин в рамках престижного международного турнира – первенства государства по конному поло прошла этнографическая экспозиция «Символы Великой степи».

По данным посольства нашей страны, у подножия самой большой в Европе 20-тонной статуи скачущего коня была установлена традиционная казахская юрта. В экспозиции вокруг жилища номадов представлены информационные стенды о древних ремеслах казахов – войлоковалянии, мастерстве изготовления юрты, а также искусстве игры на домбре. Много данных и о кочевых традициях коневодства и животноводства в Великой степи.