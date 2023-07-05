В Столице Казахстана прошел форум городов – побратимов Астаны

В 100 раз вырос экономический потенциал Астаны с момента обретения столичного статуса. Сейчас он составляет свыше 10% ВВП страны. На форуме городов – побратимов столицы Касым-Жомарт Токаев отметил огромный потенциал главного города страны.

Астана входит в число самых быстрорастущих столиц мира. За прошедшие четверть века территория Астаны увеличилась в 3, а население – в 4 раза. По прогнозам экспертов, уже к 2030 году количество столичных жителей достигнет двух миллионов.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, Астана уже завоевала международное признание и авторитет, став площадкой мира, согласия межрелигиозного диалога и духовной дипломатии.

Касым-Жомарт Токаев, Президент РК:

- У нашей столицы – светлое будущее. Поэтому мы уделяем особое внимание реализации идеи «зеленого города». Наша столица должна, прежде всего, стать комфортным городом для проживания его жителей. Кроме того, Астана – крупнейший финансовый центр региона. Свыше 2000 компаний из 75 стран мира выбрали для ведения своего бизнеса Международный финансовый центр «Астана». Сегодня МФЦА привлек 8 млрд долларов инвестиций в нашу страну. Это хороший показатель. Мировые политики называют Астану площадкой мира, здесь налаживают диалог и находят пути к взаимопониманию страны, имеющие самые разные позиции и интересы. Убежден, что столица продолжит свое развитие как важный центр нашего геополитического региона.

Особо подчеркнул Глава государства важность гармоничного развития города, где главным мерилом успешности выступает качество жизни их жителей. На страже эффективного управления мегаполисами должны встать новые технологии. Так, в Астане реализуется концепция «умного города». В этом направлении столица достигла успеха. Город вошел в ТОП-21 по версии авторитетной международной организации Intelligent Community Forum, как одно из самых интеллектуальных сообществ мира. Столица Казахстана также становится крупным цифровым хабом Центральной Азии. Отметим, в работе форума приняли участие представители городских администраций из 13 стран мира, а также свыше 1300 делегатов.