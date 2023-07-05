В Столице РК проходит цветочный фестиваль Gul Astana

Настоящий цветочный рай. В столице на радость жителям и гостям города открылся фестиваль Gul Astana. Его посвятили 25-летию Астаны. Здесь самые лучшие флористы представили уникальные арт-объекты. Каждый из них демонстрирует красоту и богатство природы Великой степи. К примеру, инсталляция «4 юрты» оформлена в ландшафте природных зон республики.

Майра Измайлова, продюсер фестиваля:

- Все это оставляет инсайты у зрителей, что вот он Казахстан, вот как он представлен в ландшафте, все это в юртах, это уникальные вещи и еще одна фишка - у нас также представлены 6 ай-лавочек и это шикарные фотозоны. Есть лавочка Дос-Мукасан, посвященная легендарной группе, есть лавочка Алтай, есть лавочка Осень.

Не менее зрелищным на фестивале стало шествие оживших картин. Инсталляции в стиле перформанс, конкурсы флористов, различные театрализованные представления и выставки – все это вошло в уникальную программу праздника цветов.

Женис Ермуканов, корреспондент:

- Как говорится, лучший подарок всегда тот, что сделан своими руками. Для гостей фестиваля предоставлена уникальная возможность попробовать себя во флористике и собрать самостоятельно вот такой красивейший цветочный букет.

Отметим, фестиваль носит не только развлекательный характер, но и познавательный. Этой инициативой организаторы намерены достичь сразу нескольких целей. Вовлечь горожан в экодвижение, показать значимость переработки вторсырья и объединить экоактивистов. В форме мастер-классов участники могут узнать об утилизации ТБО и факторах загрязнения атмосферы.

Фердуса, гость фестиваля:

- Фестиваль просто бомбический. Сейчас начало утро, но вы видите, люди в каком настроении. Какие классные арт-объекты, такая красота, такие цветы. Здесь затрагиваются такие темы, как экология, в первую очередь, экология страны, экология города.

В завершении фестиваля планируется презентация зеленой карты столицы, где обозначат лучшие места для зеленых парков в городе. Также выберут цветок, который станет символом Астаны.