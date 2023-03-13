Рейтинг завидных женихов РК среди казахстанских актеров. Кто же они?

В новом выпуске программы «Без прикрас с Айгуль Мукей» мы:

- поговорили об отечественном фестивальном кино, узнав, что у нас десятки международных наград;

- составили рейтинг самых завидных женихов Казахстана среди казахстанских актеров. Давайте сверим, совпадают ли наши вкусы! Кстати, оказалось, что сегодня мужчины не спешат жениться до 30-ти;

- и прямо в студии сняли трендовый рилс с нашим гостем - блогером, актером, продюсером Нурланом Батыровым!