Рейтинг завидных женихов РК среди казахстанских актеров. Кто же они?
В новом выпуске программы «Без прикрас с Айгуль Мукей» мы:
- поговорили об отечественном фестивальном кино, узнав, что у нас десятки международных наград;
- составили рейтинг самых завидных женихов Казахстана среди казахстанских актеров. Давайте сверим, совпадают ли наши вкусы! Кстати, оказалось, что сегодня мужчины не спешат жениться до 30-ти;
- и прямо в студии сняли трендовый рилс с нашим гостем - блогером, актером, продюсером Нурланом Батыровым!