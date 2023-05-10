10.05.2023, 13:17 35 13 Выпуск 3 Теги: #En Aqyldy #Санди Султан #школьники #школа #Казахстан Смотрите также С какими странами ведет переговоры Казахстан о введении взаимного безвизового режима? До 40% доведут долю МСБ в экономике РК к 2025 году Логистический парк и сухопутный порт построят в Алматинской области Новый метод сельхознаблюдения разработали в Казахстане Иностранные инвесторы запустят два производства по переработке сельхозпродукции в РК Мажилис принял закон о передвижении на электросамокатах