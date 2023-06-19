En aqyldy. Выпуск 8

В результате его экспедиций менялись или появлялись новые контуры на карте. А знаменитая поездка в Кашгарию открыла для европейской науки неведанные для нее глубины Центральной Азии. Каждая наша игра пронизана духом здорового соперничества. Нынешняя схватка интеллектуалов будет особенно интересной – по очень простой причине: сегодня тема игры – география! Эта игра – очередной отборочный тур. Двое победителей пройдут на следующий уровень викторины, и уже там будут состязаться за звание «Eń Aqyldy»!