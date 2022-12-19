Лунный каньон, озеро Иссык, Бартогайское водохранилище

Алматы - чудесный город-сад, возникший в райских кущах могущественных отрогов Тянь-Шаня. Уходящие в поднебесье снежные вершины молчаливо-мудрого Алатау, по-отечески покровительственно и величаво взирают на город у своего подножья вот уже много веков. Благоухание розовых садов, изумрудный покров знаменитых алатауских елей и тополей, завораживающее журчание стремительных горных рек, брызги фонтанов, животворная прохлада арыков, изобилие по-восточному шумных базаров, великолепие дворцов и площадей города оставляют неизгладимое впечатление в сердцах посетителей Алматы.