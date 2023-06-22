Теплая энергия войлока

Человека, как и дерево, питают корни. Его корни произрастают в разных частях света. Ветви его родового древа раскинулись на тысячу лет, но он считает себя сыном казахской земли, по которой номады шли к великим целям. Арман Ормаханджиев – путешественник, историк в новом сезоне программы «Кен Дала».

На юге Казахстана есть гора «Казыгурт», куда по местной легенде волны всемирного потопа принесли ноев ковчег, с которым связана другая легенда об изготовлении войлока… Подробнее в этом выпуске!!