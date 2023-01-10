Тема сегодняшнего выпуска проекта «Клиника» - стресс, именно ему досталась жухлая пальма первенства в борьбе за звание чумы 21 века – века, жить в котором нервная система человека совершенно точно не приспособлена. Как экологично, без вреда себе и окружающим проживать стресс, расскажут специалисты, работающие с последствиями хронического стресса.

Раушан Таутанова, невролог-паркинсонолог БМЦ УДП РК:

Всё-таки без стресса вообще жить невозможно. Это иллюзия, утопия. Это нормально, это часть жизни Я всегда говорю, что вопрос не в том сколько в вашей жизни стрессов, вопрос там как вы справляетесь с этим стрессом.

Разные творческие хобби, спорт, танцы, массаж, йога – это лишь немногое из списка здоровых источников положительных эмоций.

Актелинова Дана, инструктор по перинатальной и женской йоге.

Вот я сама по себе знаю, что до йоги я транжирила себя на разные проекты, хотела и мамой хорошей быть. И в профессии очень хорошо выдвинуться. Но у меня что-то не получалось я такая нецелостная была. Йога позволяет быть здесь и сейчас, прямо сегодня радоваться тем проявлениям жизни, которые происходят в жизни.



Александр Фадиев, психотерапевт.

Давать физическую нагрузку и «пахать» в спортзале - это разные вещи. То есть принцип удовольствия, принцип, ну я вообще гедонист, я за удовольствие я считаю, что от жизни надо его получать 100%, да... Это может быть маленькая чашечка кофе или тренировка в спортзале, там проплыть 10 бассейнов вперёд-назад, посидеть в бане. То есть получать от жизни удовольствие и чувствовать, и быть в контакте с собой, и понимать, что мне это нравится, мне это кайф, а вот это мне не нравится, это мне не кайф.