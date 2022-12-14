Прорывной финтех в Казахстане

Широкой аудитории становится всё сложнее понять, где черное, а где белое. Информационная война в разгаре.



Зрителю нужна достоверная информация от первоисточников. При этом избалованный демократичным контентом (в том числе, благодаря интернету) народ, воспринимает сведения лишь в интересной подаче с хайповыми элементами и «жаренными» фактами.

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