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  • 03.02.2023, 18:00

Новый политический сезон

В Казахстане стартовала кампания по продвижению кандидатов в депутаты Мажилиса и Маслихатов всех уровней. Досрочные выборы состоятся 19 марта 2023 года. Что касается Парламента, речь идет о будущих депутатов Нижней Палаты. Борьба идет за:

69 мест от политических партий;

29 мест от одномандатных округов;

Касательно Маслихатов, количество областей, городов республиканского назначения:

50% избираются по мажоритарной системе;

50% - по партийным спискам. Подробнее смотрите в этом выпуске прямо сейчас!!

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