Новый политический сезон
В Казахстане стартовала кампания по продвижению кандидатов в депутаты Мажилиса и Маслихатов всех уровней. Досрочные выборы состоятся 19 марта 2023 года. Что касается Парламента, речь идет о будущих депутатов Нижней Палаты. Борьба идет за:
69 мест от политических партий;
29 мест от одномандатных округов;
Касательно Маслихатов, количество областей, городов республиканского назначения:
50% избираются по мажоритарной системе;
50% - по партийным спискам. Подробнее смотрите в этом выпуске прямо сейчас!!