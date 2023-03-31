Насколько готов Казахстан к разрушительным землетрясениям?

За последние пять лет на территории страны зарегистрировано около 40 тыс. землетрясений. Большинство из них прошли с высокой сейсмической опасностью. Это территория городов Алматы и Шымкент. Периодические толчки наблюдаются в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях. Кроме того, потенциал колебаний земной коры подвержена Карагандинская и Павлодарская области. Ожидать подобные землетрясения стоит каждые 100 лет. Поэтому важно развивать комплексный подход. Подробнее в этом выпуске!