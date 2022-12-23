Ахмед Магди: Это одно из самых прекрасных культовых сооружений, которые я видел в жизни!

Высота самой величественной из них свыше 300 метров. Это 75 этажей стекла, бетона и современных технологий. С её вершины виден не только весь город, но и окрестности казахстанской столицы на десятки километров вокруг.

В свободное время он любит снимать казахстанскую столицу и природные парки Казахстана с помощью Дрона. В результате он стал очень популярен в соцсетях, а его видеоролики и фотоснимки собирают море лайков.