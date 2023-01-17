Как бразилец Роберто Сантос попал в Казахстан?

Они трудятся рядом с нами, путешествуют по нашей прекрасной стране и радуются нашим успехам. Иностранцы, временно живущие и работающие в Казахстане!

Камера сопровождает их с утра до вечера. Они сами рассказывают о себе: чем занимаются, как им живется вдали от собственной родины и что они думают о той стране, в которой проживают сейчас!