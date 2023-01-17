Как бразилец Роберто Сантос попал в Казахстан?
Уроженец маленькой деревни в Бразилии, который «сделал себя сам», Роберто Сантос сумел добиться всего в жизни самостоятельно: побывать в нескольких странах, где учился ремеслу, получить необходимые навыки и стать первоклассным шеф-поваром международного уровня. В Казахстан его пригласили с годичным контрактом, и он сразу решил, что хочет здесь жить и создать собственное дело. С тех пор прошло уже больше 10 лет. За это время он женился, завел детей и стал совладельцем бразильского ресторана. Его успех в жизни – это пример того, как настоящая страсть и оптимизм помогают человеку преодолеть любые обстоятельства. Встречайте очередного героя программы My Day in Kazakhstan Роберто Сантоса!