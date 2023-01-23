Томмазо Агуцци: Зимние пейзажи Алматы покорят любого!
Томмазо Агуцци, родом из итальянской глубинки, всю жизнь учился – его цель, стать доктором наук. В студенческие годы ему удалось стать участником программы по студенческому обмену Erasmus, так что к неполным тридцати годам он успел побывать в разных европейских университетах. В Казахстане он впервые оказался в 2017 году, и город у подножия Заилийского Алатау покорил его сердце. Алматы стал его любимым местом в мире. Затем он вернулся в Европу, но мысли о прекрасном городе не покидали его. И в конце концов исследовательский проект дал ему возможность вернуться, чтобы подготовиться к защите докторскую степень. Он любит старую архитектуру Алматы и каждую неделю поднимается к катку Медео, где тренируется с бегунами. Вместе с ним зрители увидят необычную смену зимних погодных условий в горах и городе у их подножия.