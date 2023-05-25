Современная жизнь требует от нас много передвижений, взаимодействие с другими людьми, работа в режиме многозадачности. Отвести детей в детский сад и школу, выехать на переговоры, закупиться продуктами и многое другое. Порой кажется, что мы постоянно в движении. И хорошо, если все хорошо, но все же никто не застрахован от таких ситуаций, когда просто необходима помощь медиков. Дорожно-транспортные происшествия, ЧП и многое другое. Они происходят. Нередко пострадавшим требуется кровь. Как ее транспортируют? Кто производит специальные контейнеры для крови в Казахстане?