Роза Багланова. Голос эпохи

1988 год. Пленум ЦК в Алматы. Хрупкая женщина смело, со всей своей искренней душой во весь голос говорит о трагедии своего народа, казахского народа, о своей земле, которая стала полигоном для испытаний. Тогда еще, в конце 80-х никто не знал о таких понятиях, как «гласность», «свобода слова». В СССР было только одно правильное мнение. Это мнение партий. Так что выступать так с высокой трибуны было опасно. Но она не думала о последствиях. Она хотела достучаться и изменить страшную судьбу своей страны. Роза Багланова.