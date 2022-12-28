Новости. Выпуск от 27.12.2022
Смотрите в этом выпуске:
- К. Токаев завершил рабочий визит в Санкт-Петербург
- МИНФИН РК: План по доходам в бюджет выполнен досрочно
- Будут ли у АЗРК новые полномочия?
- Новый социальный кодекс одобрили в Правительстве РК
- Пенсионная система: какие изменения ждут казахстанцев?
- Ждать ли роста цен на продукты?
- Кредит на обновление канализационной системы
- Увеличить конкуренцию между авиакомпаниями предлагают в РК
- Неиспользуемые земли возвращают в госсобственность
- Программа реновации жилищного фонда - в действии
- Открылся новый ФАП
- 6 крупных молочных ферм откроют в ЗКО
- Раритетные игрушки представили в РК