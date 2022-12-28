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  • 28.12.2022, 12:37

Новости. Выпуск от 27.12.2022

Смотрите в этом выпуске:

  • К. Токаев завершил рабочий визит в Санкт-Петербург
  • МИНФИН РК: План по доходам в бюджет выполнен досрочно
  • Будут ли у АЗРК новые полномочия?
  • Новый социальный кодекс одобрили в Правительстве РК
  • Пенсионная система: какие изменения ждут казахстанцев?
  • Ждать ли роста цен на продукты?
  • Кредит на обновление канализационной системы
  • Увеличить конкуренцию между авиакомпаниями предлагают в РК
  • Неиспользуемые земли возвращают в госсобственность
  • Программа реновации жилищного фонда - в действии
  • Открылся новый ФАП
  • 6 крупных молочных ферм откроют в ЗКО
  • Раритетные игрушки представили в РК

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